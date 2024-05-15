Ежегодный форум ЕБРР собрал под одной крышей около 3000 человек из 74 стран

С 14 по 16 мая в Ереване проходит ежегодная встреча и бизнес-форум ЕБРР.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение Министерства финансов РА, этот форум - одно из ключевых событий мировой финансово-экономической среды. В ходе форума ведется диалог на высоком уровне по актуальным темам, принимаются решения по стратегическим вопросам развития банка.

Это беспрецедентное мероприятие в финансовой сфере, впервые проводимое в Армении, собрало под одной крышей около 3000 участников из 74 стран, в том числе высокопоставленных официальных лиц, представителей международных организаций и частного сектора, бизнес-лидеров и экспертов финансовой сферы.

На бизнес-форуме проводятся панельные обсудения и различные сетевые мероприятия. В этом году на панельных дискуссиях выступят почти 200 спикеров, онлайн-версия этих обсуждений имеет более 35 000 подписчиков со всего мира. На них эксперты делятся своими взглядами на три ключевые темы этого года: инклюзивность, цифровизация и зеленый переход. Каждая из этих тем отражает суть миссии ЕБРР и предствляет динамичную картину развития современного бизнеса.

Сегодня состоялось обсуждение, имеющее особое значение для Армении: “Армения. Демократическое государство, справедливое общество и наукоемкая экономика, генерирующая инновации”.

Этот форум - уникальная возможность раскрыть преимущества страны с точки зрения ведения бизнеса и инвестирования в частный сектор и стратегические инициативы страны. Также позиционировать Армению как ведущую региональную страну в технологической сфере.