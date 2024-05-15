Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Сербии

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание Милошу Вучевичу в связи с избранием на пост премьер-министра Республики Сербия.

Как передает “Арменпресс”, в послании говорится:

“Поздравляю Вас с избранием на пост премьер-министра Республики Сербия и желаю новых достижений на этом ответственном посту.

Армения придает важность дружественным отношениям с Сербией, основанным на взаимном уважении и доверии.

Я полон надежды, что совместными усилиями мы сможем обогатить двустороннюю повестку новыми инициативами и программами во благо наших стран и народов”.