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Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Сербии

Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Сербии

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание Милошу Вучевичу в связи с избранием на пост премьер-министра Республики Сербия. 

Как передает “Арменпресс”, в послании говорится: 

“Поздравляю Вас с избранием на пост премьер-министра Республики Сербия и желаю новых достижений на этом ответственном посту. 

Армения придает важность дружественным отношениям с Сербией, основанным на взаимном уважении и доверии. 

Я полон надежды, что совместными усилиями мы сможем обогатить двустороннюю повестку новыми инициативами и программами во благо наших стран и народов”.


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