Арарат Мирзоян примет участие в сессии Комитета министров Совета Европы в Страсбурге

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 16-17 мая с рабочим визитом будет находиться в Страсбурге. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Ани Бадалян.

Министр Мирзоян примет участие в 133-й сессии Комитета министров Совета Европы, посвященной 75-й годовщине создания Совета Европы.

Также намечены двусторонние встречи с официальными лицами Совета Европы и коллегами из других стран.