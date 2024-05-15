Арарат Мирзоян примет участие в сессии Комитета министров Совета Европы в Страсбурге
16:22, 15 Май 2024
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 16-17 мая с рабочим визитом будет находиться в Страсбурге. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Ани Бадалян.
Министр Мирзоян примет участие в 133-й сессии Комитета министров Совета Европы, посвященной 75-й годовщине создания Совета Европы.
Также намечены двусторонние встречи с официальными лицами Совета Европы и коллегами из других стран.
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