Азиатские индексы - 15-05-24

ТОКИО, 15 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.08% и составил 38385.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 2730.88 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.82% и составил 3119.90 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 19073.71 пункта.