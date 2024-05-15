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Премьер Словакии Роберт Фицо в результате покушения получил ранения в грудь и брюшную полость

Премьер Словакии Роберт Фицо в результате покушения получил ранения в грудь и брюшную полость

Премьер Словакии Роберт Фицо в результате покушения получил ранения в грудь и брюшную полость. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило словацкое издание Pravda.

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"Премьер был ранен в брюшную полость и грудь", - говорится в сообщении портала.

Покушение на Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортируют в больницу.


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