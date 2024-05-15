Армения высоко ценит партнерство с ЕБРР: премьер-министр Пашинян

Для Армении большая честь принимать представителей Европейского банка реконструкции и развития в Ереване. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе церемонии открытия заседания совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития в Ереване.

Премьер-министр высоко оценил партнерство с Европейским банком реконструкции и развития.

Он отметил, что в последние годы экономика Республики Армения пережила большой подъем.

“С момента Ненасильственной бархатной революции 2018 года по сегодняшний день экономика Армении выросла почти на 30%, доходы госбюджета - более чем на 91%, создано около 200 тысяч рабочих мест, что составляет 30-процентный рост общего числа рабочих мест, среднемесячная зарплата по сравнению с 2017 годом выросла примерно на 87%, ВВП на душу населения увеличился почти вдвое. И учтите, что за это время мы также пережили пандемию коронавируса, 44-дневную войну, гуманитарный кризис и депортацию более 100 тысяч армян из Нагорного Карабаха, оккупацию более 200 квадратных километров суверенных территорий Республики Армения, внутриполитические и региональные эскалации, но благодаря вышеупомянутым экономическим показателям мы смогли противостоять всем упомянутым вызовам”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр также счел необходимым констатировать, что вышеуказанные экономические показатели зафиксированы благодаря изменениям, которые принесла Народная ненасильственная бархатная революция 2018 года и неотклонение правительства от курса демократических реформ.

“После революции все бизнесмены в Армении получили возможность осуществлять экономическую деятельность свободно, без ограничений. До этого наиболее прибыльные отрасли экономики в Республике Армения фактически были квотированы теневым образом, импорт и экспорт многих продуктов был невозможен без разрешения политических властей.

С 2018 года эти явления искоренены в Армении, и теперь в нашей стране получать прибыль могут все те люди, которые обладают необходимыми навыками, способностями и желанием. Именно благодаря этим людям развилась экономика, увеличились доходы госбюджета, и эти люди являются локомотивом развития нашей страны”, - подчеркнул Пашинян.