Процесс делимитации должен стать одним из инструментов, позволяющих научиться жить мирно: Пашинян

У Армении и Азербайджана нет опыта и знаний мирного сосуществования. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе церемонии открытия заседания совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития в Ереване.

По мнению премьер-министра, без обучения невозможно жить в мире.

“С первых дней независимости Армения и Азербайджан находятся в конфликте, и помимо политических переговоров и принципов мира, существует важная предпосылка: научиться жить мирно, что является чрезвычайно трудным процессом, потому что, повторяю, ни мы, ни Азербайджан не знаем, что это такое, как оно выглядит. В случае с Азербайджаном мирное сосуществование с Арменией, в случае с Арменией мирное сосуществование с Азербайджаном – это незнакомые явления. А то, чего ты не знаешь, приносит с собой неопределенности, опасения, напряженность, которые ты, понятно, формулируешь и воспринимаешь исходя из своего исторического опыта, а исторический опыт говорит, что это невозможно.

Вот тут-то и возникает необходимость учиться, потому что исторический опыт человеческой истории должен был сказать и убедить человечество, что полет в космос невозможен, и он действительно был невозможен до тех пор, пока человечество не научилось летать в космос, и теперь полетом в космос вообще никого не удивишь”, - сказал премьер-министр.

По его словам, в случае с Арменией и Азербайджаном необходимы инструменты, позволяющие научиться жить мирно.

“Одним из таких инструментов является предложенный правительством проект «Перекресток мира», одним из важных пунктов которого является то, что Армения и Азербайджан откроют дороги, железные дороги, трубопроводы, линии электропередачи, кабели через территории друг друга на основе уважения территориальной целостности и суверенитета друг друга на принципах равенства и взаимности”, - подчеркнул премьер-министр.

По словам Пашиняна, в эти дни проходит процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, и он должен стать одним из инструментов, который научит Армению и Азербайджан жить мирно.