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Премьер-министр Пашинян принял президента ЕБРР

Премьер-министр Пашинян принял президента ЕБРР

Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил важность проведения в Ереване ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития, подчеркнув факт сложившегося тесного сотрудничества между правительством Республики Армения и ЕБРР. Премьер-министр отметил, что совместные программы способствуют развитию экономики и модернизации инфраструктуры нашей страны.

Одиль Рено-Бассо поблагодарила правительство Республики Армения за организацию и проведение ежегодного собрания ЕБРР на высоком уровне. Президент ЕБРР подчеркнула, что правительство Республики Армения является одним из важнейших партнеров ЕБРР и посредством сотрудничества реализуются эффективные программы.

Собеседники обсудили ход реализации совместных проектов, а также вопросы, связанные с запланированными на ближайшее время проектами.


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