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Стала известна дата проведения предвыборных дебатов Байдена и Трампа

Стала известна дата проведения предвыборных дебатов Байдена и Трампа

Телеканал CNN подтвердил на своем сайте, что проведёт первые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа 27 июня в своей студии в городе Атланта, штат Джорджия.

"CNN примет предвыборные дебаты между президентом Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Дж. Трампом 27 июня 2024 года в ключевом штате Джорджия. Дебаты пройдут в студии CNN в Атланте", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сообщил телеканал.

CNN дал понять, что принял условие Байдена, согласно которому в студию не будут допущены зрители.

"Модераторы дебатов и иные дополнительные детали будут объявлены позднее", - говорится в сообщении.


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