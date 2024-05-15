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МИД Армении и Грузии выступили с совместным пресс-релизом по итогам политических консультаций

МИД Армении и Грузии выступили с совместным пресс-релизом по итогам политических консультаций

МИД Армении и Грузии выступили с совместным пресс-релизом по итогам политических консультаций. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в совместном релизе говорится:

“Республика Армения и Грузия 13-14 мая провели в Тбилиси очередной раунд политических консультаций. Сопредседателями консультаций выступили заместитель министра иностранных дел Республики Армения Ваан Костанян и первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

Делегации обеих стран подчеркнули необходимость проведения первых политических консультаций с момента подписания Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Республикой Армения и Грузией и отметили важность продолжения диалога и сотрудничества между двумя странами.

Участники встречи рассмотрели существующие отношения между Арменией и Грузией и обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества. Экономика, торговля, транспорт, энергетика, туризм, культура и образование были отмечены в качестве основных столпов этого прочного сотрудничества и прочной основы для дальнейшего развития. Было также отмечено, что процесс делимитации/демаркации государственной границы между Арменией и Грузией останется приоритетом двусторонней повестки дня.

Были затронуты развития на Южном Кавказе, а также влияющие на регион глобальные процессы. Участники встречи подчеркнули важность мира и стабильности как важнейшего условия регионального развития и процветания. В этом контексте стороны подтвердили однозначную поддержку суверенитета и территориальной целостности друг друга. Обсуждение также касалось роли Армении и Грузии в поддержке мира и регионального развития, а также приверженности европейским ценностям.

Стороны еще раз отметили, что существующие между Арменией и Грузией особые отношения и стратегическое партнерство определяются не только географической близостью, но активным сотрудничеством и многовековой дружбой между народами. Сопредседатели выразили готовность способствовать дальнейшему углублению и развитию традиционно дружественных связей”.


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