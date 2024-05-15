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Обсужден вопрос обязательного страхования жизни и здоровья приезжающих в Грузию туристов: МИД Армении

Обсужден вопрос обязательного страхования жизни и здоровья приезжающих в Грузию туристов: МИД Армении

Вопрос введения обязательного страхования жизни и здоровья посещающих Грузию туристов был обсужден с компетентными ведомствами Грузии. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

“Пока нет четкого графика относительно сроков вступления закона в силу. Муссиремая в прессе дата 1 июня не подтверждена, рассматриваются более поздние даты. Власти Грузии заранее официально проинформируют компетентные органы Армении о процессе и деталях, чтобы своевременно информировать граждан Армении”, - говорится в сообщении.


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