Палата представителей Уругвая проголосовала за передачу законопроекта о Геноциде армян на рассмотрение правительства

Палата представителей Уругвая, помимо голосования за законопроект об объявлении 24 апреля «Днем памяти Геноцида армян», в рамках состоявшегося 14 мая заседания проголосовала также за передачу вышеупомянутого законопроекта в правительство в тот же день, а это означает, что после одобрения исполнительной власти в течение 10 дней он будет опубликован в официальном бюллетене и немедленно вступит в силу. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в Уругвае.

«14 мая Палата представителей Уругвая единогласно 74 голосами из 74 присутствующих на заседании депутатов приняла в срочном порядке вынесенный на голосование законопроект, которым 24 апреля объявляется «Днем памяти Геноцида армян», и все государственные теле- и радиоканалы впредь обязаны делать это каждый год 24 апреля, чтобы одновременно затронуть тему Геноцида армян.

В ходе заседания, на котором также присутствовали поверенный в делах посольства Армении Мариам Геворкян, с речами выступили депутаты Педро Хисдонян, Карлос Варела, Рафаэль Менендес, Иван Посада, Мария Росехо, Фелипе Альгорта, Уго Камара, Убальдо Аита и Хуан Родригес.

В своем выступлении депутаты подчеркнули важность принятия закона с точки зрения осуждения преступлений, совершенных против человечества, предотвращения их повторения и отказа от отрицания. Они отметили, что в прошлом году Азербайджан безнаказанно осуществил насильственную депортацию 120 тысяч армян из Нагорного Карабаха, а сегодня продолжает культурный геноцид, уничтожая армянское культурное наследие в Нагорном Карабахе.

Депутаты подчеркнули, что гордятся тем, что Уругвай первым признал Геноцид армян, а теперь становится первой страной в мире, которая юридически обязывает все государственные теле- и радиоканалы одновременно освещать тему Геноцида армян каждый год 24 апреля. Уругвайские законодатели также особо приветствовали армянскую общину Уругвая, выразив ей солидарность и высоко оценив ее.

В рамках заседания депутаты также проголосовали за передачу в тот же день в правительство вышеупомянутого законопроекта, то есть он будет опубликован в официальном бюллетене в течение 10 дней после одобрения исполнительной власти и вступит в силу с этого момента.

Следует подчеркнуть, что в отличие от принятого в 1965 году закона 13.326, в котором говорилось, что 24 апреля следующего года будет объявлено «Днем памяти погибших армян», принятый вчера законопроект четко упоминает слово «геноцид» и касается не только увековечивания памяти жертв в следующем году, но и в дальнейшем, каждый год 24 апреля», - говорится в сообщении.