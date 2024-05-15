Не создается новая граница, а воспроизводится существовавшая на момент распада СССР граница: аппарат премьер-министра

Департамент информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении ответил на вопросы Арменпресс по поводу опубликованного 15 мая заявления комиссий Армении и Азербайджана по вопросам делимитации границы. Ниже мы представляем вопросы и ответы:

Вопрос: Комиссии по вопросам делимитации между Арменией и Азербайджаном распространили совместный пресс-релиз, в котором говорится, что Протокол-описание отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис - Баганис Айрым, Воскепар - Ашагы Аскипара, Киранц - Хейримли и Беркабер - Кызыл Гаджилы в соответствии с имеющей правовую основу топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 года. Что это означает?

Ответ: Вы уже знаете, что на указанных участках соответствующими рабочими группами установлены пограничные столбы для уточнения заранее согласованных координат. Эти координаты взяты из упомянутых выше карт 1976 года. Сейчас картографы уже согласовали линии пересечения границы между этими столбами, снова на основе тех же карт. Т.е. воспроизведение линии границы на этих участках завершено, согласовано, подписано и граница на этих участках считается делимитированной.

Вопрос: А почему, как сказано в пресс-релизе комиссий по делимитации, были выбраны карты Генерального штаба Вооружённых сил СССР 1976 года?

Ответ: Это, по сути, карта, которая имеет де-юре правовую основу на момент распада СССР. Для правительства Республики Армения был принципиальным подход, согласно которому между Арменией и Азербайджаном не создается новая граница, а воспроизводится существовавшая де-юре на момент распада СССР граница.

Вопрос: В релизе комиссий отмечается, что эти карты “прошли процедуру дежурства в 1979 году”. Что это значит и почему не были взяты карты, например, 1990 года?

Ответ: Данная формулировка является юридической терминологией, а это означает, что в 1979 году уполномоченный в области картографии и геодезии орган СССР проверил точность и правовую основу карты. Эти карты использовались до распада Советского Союза. Т.е. это самые последние карты, проверенные компетентными государственными органами СССР.

Вопрос: В селе Киранц Тавушской области установлены не все пограничные столбы. Как будет решен этот вопрос? И вообще, как решаются вопросы на участке Киранца? Возникнет ли вопрос о строительстве новой дороги, отчуждения домов?

Ответ: Три координаты на участке Киранца были определены с помощью компьютера, столбы будут установлены позже. Остальные столбы установлены. Хорошей новостью для Киранца является то, что селу будет возвращено около 25 гектаров сельскохозяйственных земель, которые были недоступны Киранцу на протяжении последних 33 лет. Описание границы ровно такое, как это представлено на карте 1976 года.

Как уже говорилось, проблема переноса дороги, да, возникнет, что можно будет сделать за 2-3 месяца. Также будет отремонтирована дорога, ведущая от трассы Н-26 до Ачаркута и далее до Киранца, которая является альтернативой для Киранца. Что касается имущественных вопросов, то их объем не будет большим, а ущерб, понесенный гражданами во всех таких случаях, государство возместит имущественным или финансовым путем по их желанию. Представители правительства уже утром начнут инвентаризацию возможных проблем и начнут обсуждение с жителями Киранца.

Вопрос: Как вы оцениваете результаты делимитации на участках Баганиса, Воскепара и Беркабера?

Ответ: Один из самых чувствительных вопросов участка Воскепар-Баганис был связан с церковью Св. Богородицы в Воскепаре, а другой - с дорогой Воскепар-Баганис, который существовал со времен СССР. Обе проблемы были решены наилучшим образом. Дорога полностью находится на территории Республики Армения, церковь тоже, а линия границы находится довольно далеко и от дороги, и от церкви. Никакой чувствительной ситуации в Беркабере не было и нет.

Вопрос: А когда будут дислоцированы пограничники обеих сторон на согласованной границе?

Ответ: Это произойдет в ближайшие 8-9 дней, а в самой чувствительной части Киранца - чуть позже, потому что там некоторые детали подлежат дополнительному уточнению.

Вопрос: Есть мнение, что текущий процесс делимитации границы является односторонней уступкой со стороны Республики Армения, и угрозы безопасности сёл Баганис, Воскепар, Киранц и Беркабер станут более острыми.

Ответ: Наличие делимитации границы не может стать угрозой безопасности страны или какого-либо населенного пункта. Напротив, такая граница нейтрализует угрозу. Что касается уступок, то воспроизведение границы на основе Алма-Атинской декларации не может считаться уступкой, потому что воспроизводится та граница, которая у нас есть, которая является нашей международно признанной линией границы. Этот процесс должен продолжаться в той же логике и на тех же принципах и на других участках границы.