Пограничные комиссии Армении и Азербайджана подписали протокол-описание

На границе между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой 15 мая 2024 года под председательством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьера Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева состоялась девятая встреча Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи Комиссии, в соответствии с принятым ими Протоколом 8-ой встречи от 19 апреля 2024 года, обсудили проделанную работу и согласовали совместно составленный с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности в соответствии с топографической картой Генштаба ВС СССР 1976 года, прошедшей процедуру дежурства в 1979 году, Протокол-описание отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Республика Армения) - Баганис Айрым (Азербайджанская Республика), Воскепар (Республика Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджанская Республика), Киранц (Республика Армения) - Хейримли (Азербайджанская Республика) и Беркабер (Республика Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджанская Республика) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

По итогам встречи был подписан Протокол. Дата и место проведения следующей встречи будут согласованы в рабочем порядке.