Время в Ереване: 11:07,   16 Май 2024

Американские индексы выросли - 15-05-24

Американские индексы выросли - 15-05-24

НЬЮ-ЙОРК, 16 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Завершились торги на фондовых биржах США за 15 мая. Как передает «Арменпресс», результаты следующие:

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0.88% и составил 39908.00 пункта, индекс потребительского рынка S&P 500 вырос на 1.17% и составил 5308.15 пункта, индекс высоких технологий Nasdaq вырос на 1.40% и составил 16742.39 пункта.

Индекс Dow Jones – один из показателей фондовых бирж, созданный редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Этот индекс создан для осуществления контроля над промышленным развитием, составляющим часть американской фондовой биржи.

S&P 500 – фондовый показатель, в корзинку которого включены 500 американских акционерных обществ с самой высокой капитализацией.

Для биржи NASDAQ подсчитываются несколько показателей, которые отражают положение на рынке высоких технологий в США и отклик бизнес-сообщества на политические и экономические развития в стране, которые влияют на рынок высоких технологий.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am