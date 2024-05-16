Европейские индексы выросли - 15-05-24

МОСКВА, 16 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.82% и составил 18869.36 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.17% и составил 8239.99 пункта, британский FTSE вырос на 0.21% и составил 8445.80 пункта, а российский RTSI вырос на 0.49% и составил 1200.49 пункта.