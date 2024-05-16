Жизнь премьер-министра Словакии вне опасности: сообщение вице-премьера

Жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо, получившего несколько огнестрельных ранений, ничего не угрожает. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщил вице-премьер Словакии Томаш Тараба.

“К счастью, насколько я знаю, операция прошла хорошо - и я думаю, что, в конце концов, он выживет... на данный момент ему ничего не угрожает”, - сообщил Томаш Тараба BBC.

Он добавил, что в премьер-министра стреляли с очень близкого расстояния: одна пуля попала в живот, вторая повредила сустав.

Ранее министр обороны Словакии сообщил, что Фицо борется за жизнь.

15 мая, после встречи со сторонниками в городе Гандлова, в премьер-министра Словакии несколько раз выстрелил неизвестный мужчина.

Министр внутренних дел страны назвал это нападение политически мотивированным покушением на убийство.

Полиция пока не установила личность подозреваемого, но СМИ сообщают, что 71-летний мужчина - писатель и политический активист. В видеоролике, опубликованном в интернете, предполагаемый подозреваемый заявил, что не согласен с политикой, проводимой правительством.

59-летний Роберт Фицо вернулся к власти после выборов в сентябре 2023 года, проведя пять лет в рядах оппозиции. Ранее он был премьер-министром Словакии в 2006-2010 и в 2012-2018 годах.