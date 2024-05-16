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ЕБРР и USAID подписали меморандум, направленный на улучшение транзитных маршрутов стран Южного Кавказа

ЕБРР и USAID подписали меморандум, направленный на улучшение транзитных маршрутов стран Южного Кавказа

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и агентство США по международному развитию (USAID) подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, также известного как “Средний коридор”, для дальнейшего улучшения сообщения между Азией и Европой через Южный Кавказ. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщила пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития. 

Отмечается, что партнерство будет сосредоточено на расширении торговли, на зеленой энергетике, инвестициях в новые отрасли промышленности, а также транспортной и цифровой инфраструктуре в Армении, Азербайджане и Грузии. 

“Укрепление Среднего коридора создаст новые, преобразующие экономику возможности во всем регионе и обеспечит альтернативный транспортный маршрут существующим торговым коридорам. 

Меморандум направлен на улучшение планирования, проектирования и строительства важнейших объектов энергетической, транспортной, цифровой и сельскохозяйственной инфраструктуры регион. Он также направлен на повышение эффективности таможенных, тарифных и пограничных операций, привлечение частных инвестиций в экономику стран Южного Кавказа для развития Среднего коридора, на внедрение самых высоких международных стандартов для содействия экономическому взаимодействию между Европой и странами Южного Кавказа”, - говорится в сообщении. 

Другие приоритеты сотрудничества сосредоточены на расширении инвестиций в возможности использования безуглеродной энергетики и продвижении политики и реформ управления для борьбы с коррупцией и расширения взаимодействия с гражданским обществом. 

Меморандум о взаимопонимании был подписан вице-президентом ЕБРР по банковским вопросам Маттео Патроне и помощником администратора Европейского и Евразийского Бюро USAID Эрин Элизабет Макки в рамках ежегодной встречи и бизнес-форума ЕБРР в Армении.


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