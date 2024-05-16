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Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу Китайской Народной Республики Пекин. Это первый зарубежный визит президента России после переизбрания и вступления на должность. “Арменпресс” сообщает об этом, со ссылкой на ТАСС. 

Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний, состоялась официальная церемония встречи. 

Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в небольшом составе. На встрече председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения между Россией и Китаем выдержали испытание меняющейся международной ситуацией и стали эталоном отношений между двумя великими державами. 

Президент РФ, в свою очередь, добавил, что отношения РФ и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо. Он отметил, что Китай является основным партнером России в торговле и экономике.


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