Правовой основой процесса делимитации границы с Азербайджаном являются последние карты СССР, имеющие де-юре значение

В процессе делимитации границы с Азербайджаном принципиальным для Армении было то, чтобы не создавались новые границы, а воспроизводились границы, ранее подтвержденные Алма-Атинской декларацией. Как передает “Арменпресс”, Пашинян заявил об этом на заседании правительства Армении.

“То есть мы говорим, что во время делимитации мы не должны создавать границы, а должны воспроизвести границы, которые существовали на момент распада Советского Союза и де-юре имеющие правовое значение. Для этого мы изначально ссылались на Алма-Атинскую декларацию, и 19 апреля она была закреплена, зафиксирована, как основной принцип всего делимитационного процесса. Теперь у нас есть и ссылка на карты, и это последние карты Советского Союза, де-юре имеющие правовое значение”, - подчеркнул Пашинян.