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Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений

Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, которые вступают в новую эру в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на ТАСС. 

Документ был подписан по итогам полномасштабных российско-китайских переговоров. Как ранее пояснил помощник президента РФ Юрий Ушаков, это объемный документ, состоящий из более чем 30 страниц. 

“В нем будет, естественно, отмечен особый характер наших двусторонних отношений, и будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, подтверждена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического порядка”, - добавил помощник президента. 

Путин с государственным визитом находится в Китае. Это первый визит президента РФ после переизбрания и вступления на должность.


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