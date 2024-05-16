Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении отношений

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, которые вступают в новую эру в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

Документ был подписан по итогам полномасштабных российско-китайских переговоров. Как ранее пояснил помощник президента РФ Юрий Ушаков, это объемный документ, состоящий из более чем 30 страниц.

“В нем будет, естественно, отмечен особый характер наших двусторонних отношений, и будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, подтверждена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического порядка”, - добавил помощник президента.

Путин с государственным визитом находится в Китае. Это первый визит президента РФ после переизбрания и вступления на должность.