Армения на Кипре откроет посольство

В обосновании проекта говорится, что Республика Армения и Республика Кипр принимают друг друга как традиционно дружественные страны.

“За последние десятилетия Армении и Кипру удалось развить прочные межгосударственные отношения. В настоящее время между двумя странами ведется политический диалог на высоком уровне, и существует многосекторальная двусторонняя повестка. Последовательное развитие армяно-кипрских отношений отмечено взаимными визитами высокопоставленных чиновников, созданием широкого договорно-правового поля, активным политическим и экономическим диалогом между двумя странами”, - говорится в проекте.

В нем также указывается, что в настоящее время посольства двух стран действуют по совместительству: посольство Армении на Кипре в Афинах, посольство Кипра в Армении - в Москве.

“14 марта 2024 года кипрская сторона в официальном заявлении сообщила о решении Совета Министров Кипра от 27 февраля 2024 года открыть дипломатическое представительство (посольство) Кипра в Армении, в Ереване, с ожиданием согласия правительства Армении. Об этом официально заявил министр иностранных дел Кипра в рамках официального визита в Армению 7 марта.

Дипломатическое присутствие на Кипре будет способствовать дальнейшему развитию армяно-кипрских отношений.

В контексте всего этого МИД считает открытие посольства Армении на Кипре целесообразным, что соответствует внешней политике и интересам Республики Армения”, - говорится в обосновании.