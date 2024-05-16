В некоторых районах Армении ожидаются осадки в виде мокрого снега

В горных районах Республики Армения, расположенных на высоте 1 800 - 2 000 м и более, в ночь с 16 на 17 мая, в ночь с 17 на 18 мая в Гегаркунике, в горных районах Вайоц Дзора и Сюника ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что в ночь с 17 на 18 мая в горных районах Ширака, Гегаркуника, Котайка и Арагацотна ожидается резкое похолодание до -1 ... -2 градусов.