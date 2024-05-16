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Министр иностранных дел Армении подписал Конвенцию Овьедо

Министр иностранных дел Армении подписал Конвенцию Овьедо

Начался рабочий визит министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна в Страсбург. 

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение МИД РА, в присутствии генерального секретаря Европы Марии Пейчинович-Бурич министр Мирзоян подписал Конвенцию “О защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины” (Конвенция Овьедо), став 37-й страной, присоединившейся к Конвенции. 

С момента вступления в Совет Европы Армения подписала и ратифицировала 70 конвенций Совета Европы и присоединилась к 12 частичным соглашениям Совета Европы. 

Конвенция Овьедо “О защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины” - единственный международно-правовой документ, определяющий принципы защиты прав человека в области медицины и биологической медицины.


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