В Армении будет проведена Неделя кибербезопасности

В Армении с 18 по 26 мая будет проведена Неделя кибербезопасности. Она проводится с целью распространения осведомленности о кибербезопасности среди молодых специалистов, содействия обмену навыками и опытом, поощрения формирования новых связей в сфере кибербезопасности.

Как передает “Арменпресс”, Неделя организована Центральным банком Армении, Агентством информационных систем Армении, Фондом “Инкубатор предприятий” и Инициативой по кибербезопасности CyHub Armenia.

Руководитель Инициативы по кибербезопасности CyHub Armenia Мари Барсегян отметила, что Неделя кибербезопасности начнется с неформальной конференции по кибербезопасности “BSides Yerevan 2024”, которая пройдет с 18 по 19 мая в Ереване, в отеле Armenia Marriott. В ходе конференции около 15 специалистов в области кибербезопасности как из Армении, так и из-за рубежа выступят с тематическими докладами, состоятся панельные обсуждения тем кибербезопасности: мотивы кибератак, различные угрозы кибербезопасности, опасности, передаваемые по электронной почте и т. д.

“Подобные неформальные конференции очень важны для повышения уровня осведомленности об этой сфере, они также способствуют формированию профессионального сообщества в области кибербезопасности. BSides - одно из самых популярных и авторитетных отраслевых мероприятий в мире, которое проводится в 220 городах более чем в 60 странах. Важно, что мы уже во второй раз проводим это мероприятие и в Армении. Мы надеемся, что вопросы и выступления, поднятые в ходе конференции, будут способствовать распространению и развитию сферы кибербезопасности в Армении”, - сказала Мари Барсегян.

По словам директора отдела информационных технологий и кибербезопасности Центрального банка Армении обучение и непрерывное развитие специалистов по кибербезопасности продолжает оставаться одной из основных задач любого государства, вступившего на путь цифровизации.

“Для киберпреступников, хакеров финансовые учреждения всегда были и остаются одной из основных целей атак, однако в последние годы значительно увеличилось количество атак и на другие инфраструктуры, на малый и средний бизнес. Объединяя знающих и защищенных специалистов финансового сектора, отраслевых экспертов и компании, мы стремимся создать эффективную среду для внедрения новейших технологий и систем кибербезопасности. Все развитые страны проводят подобные недели и даже месяцы, посвящая целый месяц обсуждению вопросов кибербезопасности, повышению киберграмотности каждого представителя общества”, - отметил Комитас Степанян.

Он сообщил, что неделя продолжится конференцией “CyberGEN 2024”, которая пройдет с 22 по 24 мая в Дилижане в Учебно-исследовательском центре ЦБ РА. Будут обсуждаться два основных направления: управление, темы стратегических рисков и рисков кибербезопасности. Состоится выставка новых решений, систем, инструментов и продуктов различных ведущих организаций отрасли.

Директор Агентства информационных систем Армении Нерсес Ерицян, отметив риски масштабных атак на информационные системы предприятий, банков и госведомств на глобальном уровне, выразил, что крайне актуальным и важным стало повышение кибербезопасности и устойчивости национальных критических инфраструктур. Это предполагает, прежде всего, развитие адекватного национального потенциала быстрого реагирования. Кроме того, человеческий потенциал и соответствующие процессы важнее дорогих технологий. Ерицян также подчеркнул роль международного сотрудничества и обмена информацией в повышении киберсопротивления.

«Иногда нам кажется, что кто-то за нас должен решать проблемы кибербезопасности, мы забываем, что кибербезопасность начинается с нас, простых граждан. В мире цифровизации проблема защиты персональных данных и защиты от кибератак постоянно растет, но мы должны понимать, что она не связана со сложными технологиями. Мероприятия этой недели выбраны для того, чтобы как профессионалы, так и непрофессионалы, люди, видящие свое будущее в этой системе, смогли бы для себя развеять мифы. В течение недели будут проведены проверки уязвимостей ряда государственных систем”, - сообщил Ерицян.

Неделя кибербезопасности завершится конкурсом “Bug Bounty”, цель которого - побудить как молодых, так и опытных специалистов своими знаниями и опытом способствовать безопасному развитию цифровых решений в Армении. Участвующие хакерские группы должны попытаться проникнуть и найти уязвимости в предоставленных системах. Три лучшие команды получат призы. Конкурс пройдет с 25 по 26 мая в Дилижанском учебно-исследовательском центре ЦБ РА.