Время в Ереване: 11:07,   16 Май 2024

На заседании Совета глав правительств СНГ будет рассмотрено 12 вопросов

На заседании Совета глав правительств СНГ будет рассмотрено 12 вопросов

На заседании Совета глав правительств государств-участников Содружества Независимых Государств, которое состоится в Ашхабаде 24 мая, обсудят 12 вопросов: упор будет на экономике. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на ТАСС. 

“Ожидается, что на рассмотрение Совета глав правительств будет вынесено 12 вопросов”, - сообщил исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и иных органах СНГ в Минске. 

Сейтимов сообщил, что на встрече в Ашхабаде главы делегаций “в узком формате руководители делегаций обменяются мнениями и обсудят актуальные вопросы экономического развития СНГ”. 

“На повестке и более широкий круг вопросов, касающихся также в целом взаимодействия в рамках СНГ. Основное внимание будет уделено сотрудничеству в экономической, энергетической, научно-технической и гуманитарной областях. Ожидается, что будет утвержден ряд концепций в области химической промышленности, в области обращения с опасными отходами и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, а также в сфере энергетики до 2035 года. Также будут приняты планы мероприятий, позволяющие реализовать эти концепции”, - сказал он. 

Он также добавил: “Участники встречи намерены, помимо этого, утвердить план действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров государств - участников СНГ, по территориям которых они проходят, в период до 2030 года. Принятие этого документа позволит улучшить транспортную инфраструктуру, имеющую согласованные технические параметры, и технологии перевозок”. 

Одним из вопросов повестки заседания станет провозглашение Ашхабада Городом новых спортивных возможностей СНГ.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am