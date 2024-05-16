В рейтинговом турнире в Таиланде Армению представят 10 боксеров

Армению на последнем рейтинговом турнире для Олимпийских игр в Париже представит сборная из 10 боксеров.

В беседе с “Арменпресс” главный тренер сборной Армении Карен Агамалян представил ее состав: Барегам Арутюнян (51 кг), Артур Базеян (57 кг), Нарек Ованнисян (63,5 кг), Гурген Мадоян (71 кг), Рафаэль Ованнисян (80 кг), Нарек Манасян (92 кг), Давид Чалоян (92+), Ануш Григорян (52 кг), Екатерина Сычова (54 кг) и Ани Акопян (66 кг).

Турнир, проводимый под эгидой Международного олимпийского комитета, последний, на котором боксеры смогут получить путевку на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже.

Рейтинговый турнир в Таиланде стартует 23 мая.

Армения пока не имеет путевок на состязания по боксу.