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Армянские самбисты начали чемпионат Европы пятью завоеванными медалями


В столице Чехии Праге 19 апреля стартовал чемпионат Европы по самбо среди юношей, девушек и юниоров. Пресс-секретарь Федерации самбо Армении Вардан Онанян сообщил, что в первый день соревнований армянские самбисты завоевали пять медалей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, Борис Шахвердян (75 кг, до 18 лет), победив во всех поединках, стал чемпионом Европы.

Нарек Даллакян (60 кг, до 18 лет) удостоился серебряной медали, а Варсик Григорян (52 кг, до 18 лет), Феликс Даниелян (48 кг, до 20 лет) и Ваагн Чалян (82 кг, до 20 лет) встали на третью ступень пьедестала почета.

На чемпионате Европы Армению представляют 19 спортсменов. Первенство продлится до 21 апреля.



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