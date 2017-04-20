Национальный исследовательский университет обороны может стать основой для воспитания стратегов-лидеров системы «Нация–армия»

Начальник Национального исследовательского университета обороны министерства обороны Армении, доктор политических наук, профессор, генерал-лейтенант Гайк Котанджян 20 апреля выступил с докладом на форуме «Нация–армия–2017».

Арменпресс приводит доклад профессора полностью:

«Уважаемые коллеги!

Анализ баланса военных угроз безопасности Республики Армения и ее ресурсов для их парирования свидетельствует о том, что в основу дальнейшего развития системы обороны должны быть заложены инновационные концептуальные идеи, а также должны применяться самые современные средства общенациональной обороны, созвучные развитию оборонно-безопасностной мысли союзников и партнеров Армении и их технологическим достижениям. Подобной идеей стратегического калибра является концепция «Нация–армия», внедрение которой предполагает формирование между обществом и Вооруженными силами взаимодействия с качественно новыми уровнем и глубиной.

В данном контексте следует подчеркнуть важность недавно осуществленной в нашем Университете по поручению Министра Обороны монографической разработки концепции «Нация–армия» с модернизацией феномена традиционного армянского ополчения в условиях современной революции в сфере информационно-цифровых технологий. Само собой разумеется, что для эффективного развития подобного инновационного взаимодействия приоритетны непрерывные обучение и переподготовка руководящих кадров, обладающих соответствующими знаниями и навыками. И не случайно, что со дня обретения Республикой Армения независимости в центре внимания ее военно-политического руководства находятся проблемы формирования и развития системы военного образования.

В рамках этой политики министр обороны Армении, в настоящее время действующий президент Армении Серж Саргсян поручил посредством научных стажировок в Национальном университете обороны США ознакомиться с принципами деятельности этого научно-образовательного заведения, подпитывающего высшее военно-политическое руководство США результатами своих научных изысканий и обеспечивающего межведомственное безопасностное обучение высшего звена руководства, и разработать проект создания его сестринской организации в Армении путем адаптирования его модели к нашим условиям. Именно в соответствии с этой многоэтапной программой в системе Министерства обороны Армении был учрежден Институт национальных стратегических исследований.

В процессе своей деятельности Институт, являясь научной базой будущего Национального исследовательского университета обороны, предпринял шаги по созданию квалифицированной профессиональной среды, необходимой для осуществления в Армении оборонно-безопасностных исследований. Проводимые в этом научном учреждении исследования нацелены на их будущую трансформацию в инновационную основу безопасностного образования для руководящих кадров, а исследовательский состав – в интеллектуальное ядро профессоро-преподавательского персонала.

В этих целях в последние годы был создан инструментарий выработки, систематизации и публикации стратегических знаний для преподавания в будущем Исследовательском университете: научно-прикладной журнал стратегических исследований «Рабочие тетради», в котором публикуются коллективные монографии, представляющие региональные и функциональные исследования, осуществляемые при координации специалистов ИНСИ с вовлечением ведущих отечественных и зарубежных экспертов; первая в системе Министерства обороны Армении аспирантура; первый в республике специализированный совет по присуждению научных степеней кандидата и доктора в области политических наук.

В контексте последовательного развития научной составляющей при содействии Национального университета обороны США в Институте национальных стратегических исследований были созданы группы стратегических игр и кибербезопасности. Одной из главных целей создания группы стратегических игр является применение инновационных методов анализа для повышения точности результатов проводимых в системе обороны исследований в условиях высокого уровня неопределенности в прогнозах турбулентной динамики региональной безопасности. В то же время, создание этой группы преследует цели внедрения в будущий образовательный процесс инновационных методов обучения, в частности, стратегических игр и сценарного анализа труднопрогнозируемой динамики безопасностных процессов.

Одним из важнейших результатов деятельности группы кибербезопасности является осуществленная в рамках обновления Стратегии национальной безопасности разработка проекта Национальной стратегии кибербезопасности, который успешно прошел апробацию в Колледже управления информационными ресурсами и киберпространством Национального университета обороны США.

Что касается образовательной составляющей деятельности Университета, то здесь ведутся интенсивные работы по организации пилотных курсов переподготовки в межведомственном и ведомственном форматах. В их основу положены результаты исследования проблем реформирования системы обороны, осуществленные специалистами Министерства обороны, Генерального штаба ВС и других, сотрудничающих с нами организаций с учетом итогов Стратегического пересмотра обороны при участии консультантов из НАТО, ОДКБ, США и России. Планируется в дальнейшем разработка на базе этих курсов магистерских программ оборонно-безопасностной подготовки нового поколения стратегических лидеров Республики Армении.

С организацией в нашем Университете стратегического оборонно-безопасностного образования будет достигнута целостность осуществляемого в Армении реформирования военного образования с созданием системы, охватывающей уровни от тактического до стратегического и обеспечивающей подготовку кадров, способных эффективно противостоять современным вызовам безопасности».