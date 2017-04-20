Фигуристка Медведева обновила собственный мировой рекорд

Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по сумме баллов за короткую программу на командном чемпионате мира 2018 года, превзойдя собственное достижение. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Действующая чемпионка мира и Европы Медведева получила за прокат 80,85 балла. Предыдущий рекорд — 79,21 балла — был установлен россиянкой в 2016 году в финале Гран-при в Марселе. Второй в произвольной программе на командном ЧМ стала другая россиянка Елена Радионова (72,21 балла), третьей — японка Маи Михара (72,10 балла).

Ранее 20 апреля россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев показали третий результат в коротком танце, набрав 68,94 балла. Первыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (79,05 балла), на второй позиции — канадцы Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже (76,73 балла).

Сборная России лидирует в турнире с 33 очками. Второе место занимает японцы (26 очков), третье — американцы (24 очка).