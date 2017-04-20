«Лос-Анджелес» предложит Ибрагимовичу контракт на 5 млн фунтов в год

Клуб MLS «Лос-Анджелес», начинающий выступление в соккер-лиге со следующего сезона, намерен предложить нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу контракт на сумму 5 млн фунтов в год. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на championat.com, об этом пишет Daily Mail.

«Лос-Анджелес» готов включить в соглашение опцию, по которой Ибрагимович получит право провести половину следующего сезона в аренде в одном из европейских клубов.

«Мы не раз говорили о желании приобрести игрока мирового уровня. Нам нужен футболист, который станет первой легендой в истории клуба», — заявил президент «Лос-Анджелеса» Том Пенн.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» готово предложить Ибрагимовичу контракт с окладом 20 млн фунтов в год. По действующему договору лучший бомбардир «МЮ» получает 12 млн фунтов.