В Кафедральном соборе Каунаса состоится месса в память жертв Геноцида армян

В одном из крупнейших духовных центров Балтийского региона, в Кафедральном соборе святых Петра и Павла, 23 апреля архиепископ Каунаса Лионгинас Вирбалас отслужит святую мессу в память жертв Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Фейсбуке посол Армении в Литве Тигран Мкртчян, призвав всех армян Латвии, Литвы и Эстонии присутствовать на мессе.

«В ходе служения выступит Ваш покорный слуга. Иерей Армянской Апостольской церкви в странах Балтии Хосров Степанян выступит с молитвой, прозвучат также армянские духовные песни. Всех приглашаем к совместной молитве.

В тот же день на территории архиепископства Каунаса откроется фотовыставка армянских средневековых церквей, которая продолжится около месяца. Фотографии для выставки предоставлены информационным агентством «Арменпресс», - написал посол.