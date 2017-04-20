Премьер-министр Армении считает удовлетворительными, но недостаточными экономические показатели первого квартала 2017 года

Премьер-министр Армении Карен Карапетян считает удовлетворительными экономические показатели января-марта 2017 года, подчеркнув при этом, что они недостаточны.

«Сегодня опубликованы характеризующие социально-экономическое состояние Армении основные макроэкономические показатели. Можно констатировать, что у нас есть рост по нескольким важным направлениям экономики Армении.

В частности, объемы промышленного производства в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 116,1%. Подобные показатели удовлетворительны, однако недостаточны, и в этом направлении наша команда еще много должна выполнить», - как сообщает Арменпресс, написал Карапетян на своей странице в соцсети Фейсбуке.

Индекс экономической активности Армении в январе-марте 2017 года превысил на 6,6% соответствующий показатель прошлого года. Снижение было зафиксировано в сферах строительства и сельскохозяйственного валового производства. Снизились также потребительские цены.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем строительства снизился на 13,6%. В сфере производства электроэнергии зарегистрирован рост на 9,3%. По сравнению с январем-мартом 2016 года, объем услуг (без торговли) вырос на 10%, составив 301 млрд 945,1 млн драмов, а объем валового сельскохозяйственного производства снизился на 1,5%, составив 69 млрд 505,4 млн драмов.

Индекс потребительских цен снизился на 0,3%, а индекс цен на промышленное производство увеличился на 3,4%.

Объем торгового оборота вырос на 11,3% и составил 489 млрд 203,1 млн драмов. Объем промышленной продукции вырос на 16,1%, составив 361 млрд 817,8 млн драмов.

Размер среднемесячной номинальной зарплаты увеличился на 1,1% (183 тысяч 643 драмов). Средняя номинальная зарплата в государственном секторе снизилась на 1,8%, составив 155 тыс 125 драмов, а в негосударственном секторе выросла на 2,2%, составив 219 тыс 613 драмов.

Объем внешнеторгового оборота, по сравнению с январем-мартом 2016 года, вырос на 17.4% (1 млрд 246,8 млн долларов США), причем объем экспорта увеличился на 16,5% (443,1 млн долларов), а импорта – 17.9% (803,7 млн долларов).

Курс доллара к драму составил за тот же период 485,78.