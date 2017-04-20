Путин и Эрдоган обсуждали по телефону возможную встречу

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсуждали возможность встречи в ближайшее время в ходе телефонного разговора. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Возможность контактов в ближайшее время обсуждалась в ходе недавнего телефонного разговора", — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности визита в РФ Эрдогана.