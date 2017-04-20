Шармазанов считает вероятным подписание коалиционного соглашения между РПА и АРФ «Дашнакцутюн»

Республиканская партия Армении и АРФ «Дашнакцутюн» продолжают обсуждения вокруг создания коалиции. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

«Очень вероятно, что РПА и АРФД подпишут коалиционное соглашение, и у нас в парламенте будут две правящие партии», - отметил он.

Шармазанов добавил, что это результаты предварительных обсуждений, которые еще продолжаются. «Мы и наши коллеги из АРФД нацелены на продолжение сотрудничества», - заключил он.