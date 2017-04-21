Предстоящие новости: 21.04.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 21-го апреля, начинается предвыборная агитация в выборах Совета старейшин Еревана, в которых принимают участие 3 политические силы: РПА, кандидат в мэры – Тарон Маргарян, блок «Елк», кандидат в мэры –Никол Пашинян, партия «Еркир цирани», кандидат в мэры –Заруи Постанджян. Они представят свои программы.

Сегодня, 21-го апреля, состоится пресс-конференция министра обороны Армении Вигена Саркисяна.

В рамках форума «Нация-армия-2017» на территории СКК 21-23 апреля пройдет выставка, на которой ведущие учебные заведения ознакомят посетителей с условиями обучения у них, достигнутыми успехами и образовательными программами.

На отдельных площадках и павильонах будут представлены образцы вооружения и военной техники, продукция ВПК Армении. Будут организованы также встречи с ветеранами карабахской войны и участниками апрельских боевых действий в зоне карабахского конфликта. Выставка б удет открыта 21-22-го апреля в 11:00-18:00, 23-го апреля -в 10:00-15:00.

Сегодня, 21-го апреля, состоится пресс-конференция омбудсмена Армении Армана Татояна. Он представит свой доклад об июльских событиях 2016 года.

В зале научных заседаний Музея-института Геноцида армян состоится пресс-конференция директора Музея-института Геноцида армян Айка Демояна.

В Палате адвокатов Армении состоится обсуждение на тему «Правовая защита международных дел: иностранные бизнесмены в Армении и армянские бизнесмены за рубежом».

Сегодня, 21-го апреля, состоится пресс-конференция начальника Агентства по охране памятников истории и культуры аппарата министерства культуры Армении Армена Аброяна.

В Национальном академическом театре оперы и балета им. А.Спендиаряна состоится церемония погашения почтовой открытки на тему «Опера «Ануш»: Аваг Петросян». В Национальном академическом театре оперы и балета им. А.Спендиаряна состоится затем постановка оперы А.Тиграняна «Ануш», посвященная 105-летию Авага Петросяна.

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