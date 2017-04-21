Рубен Меликян представил годовой отчет о деятельности Защитника прав человека

Защитник прав человека Арцаха Рубен Меликян представил на заседании НС Арцаха годовой отчет о деятельности Защитника прав человека. Об этом «Арменпресс» сообщили в администрации Защитника прав человека Арцаха.

Защитник прав человека Арцаха Рубен Меликян представил детали имевших место обращений, стратегические направления своей деятельности и прочие важные аспекты данной отрасли. Он особо отметил роль диаспоры в организации деятельности Защитника прав человека Арцаха.

После выступления он ответил на вопросы депутатов.