Рубен Меликян представил годовой отчет о деятельности Защитника прав человека
09:52, 21 Апрель, 2017
Защитник прав человека Арцаха Рубен Меликян представил на заседании НС Арцаха годовой отчет о деятельности Защитника прав человека. Об этом «Арменпресс» сообщили в администрации Защитника прав человека Арцаха.
Защитник прав человека Арцаха Рубен Меликян представил детали имевших место обращений, стратегические направления своей деятельности и прочие важные аспекты данной отрасли. Он особо отметил роль диаспоры в организации деятельности Защитника прав человека Арцаха.
После выступления он ответил на вопросы депутатов.