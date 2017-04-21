ИГ взяло ответственность за убийство полицейского в Париже
Прокурор Парижа Франсуа Молен объявил, что личность нападавшего установлена, но имя не будет названо до тех пор, пока не выяснится, были ли у него сообщники. В его доме в восточном пригороде Парижа проходит обыск.
В заявлении, выпущенном от имени "Исламского государства" (организация признана экстремистской и запрещена в России, Британии и многих других странах), говорится, что нападение на Елисейских полях осуществил "Абу Юсеф-бельгиец".
Согласно французскому телеканалу BFMTV, нападавший - 39-летний гражданин Франции, который известен французским спецслужбам и обсуждал в мессенджере Telegram свое намерение убить полицейских.
Ранее президент Франции Франсуа Олланд выступил с обращением к нации, заявив, что стрельба на Елисейских полях имеет следы террористического характера. На утро пятницу назначено заседание Совета обороны и национальной безопасности страны.
Как сообщили в МВД Франции, автомобиль с нападавшим остановился у полицейского автобуса около 21 часа по местному времени.
Мужчина вышел из машины и открыл огонь из автоматического оружия. По словам очевидцев, он был вооружен автоматом Калашникова.
После убийства полицейского нападавший попытался сбежать, стреляя в других полицейских - двое из них были ранены. Сообщается также о ранении случайного прохожего.
Мужчина был застрелен ответным огнем.
Все люди, находившиеся на Елисейских полях, были эвакуированы, полиция оцепила район. Перед этим многие посетители кафе и магазинов на Елисейских полях оказались заблокированы в помещениях - на улицу их не выпускали.
Как передает из Парижа корреспондент Би-би-си Хью Скофилд, Елисейские поля считались одной из главных мишеней потенциальных террористов, поскольку это одна из самых популярных улиц Парижа - каждый вечер ее заполняют сотни туристов.
В воскресенье во Франции состоится первый тур президентских выборов, и в момент нападения на Елисейских полях все 11 кандидатов участвовали в специальной предвыборной передаче и выступали с последними телеобращениями к избирателям.
Все они выразили солидарность с пострадавшими.
Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и кандидат от правой партии "Республиканцы" Франсуа Фийон объявили, что отменяют запланированные на пятницу встречи с избирателями.
Исламистская угроза была одной из главных тем предвыборной кампании. Согласно данным агентства Франс пресс, с 2015 года жертвами джихадистов во Франции стали 238 человек.