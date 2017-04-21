ИГ взяло ответственность за убийство полицейского в Париже

Один полицейский был убит и еще двое получили ранения в результате стрельбы на Елисейских полях в центре Парижа в четверг вечером. Нападавший был застрелен. Экстремистская группировка "Исламское государство" заявила, что он был одним из ее "бойцов", сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Прокурор Парижа Франсуа Молен объявил, что личность нападавшего установлена, но имя не будет названо до тех пор, пока не выяснится, были ли у него сообщники. В его доме в восточном пригороде Парижа проходит обыск.

В заявлении, выпущенном от имени "Исламского государства" (организация признана экстремистской и запрещена в России, Британии и многих других странах), говорится, что нападение на Елисейских полях осуществил "Абу Юсеф-бельгиец".

Согласно французскому телеканалу BFMTV, нападавший - 39-летний гражданин Франции, который известен французским спецслужбам и обсуждал в мессенджере Telegram свое намерение убить полицейских.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд выступил с обращением к нации, заявив, что стрельба на Елисейских полях имеет следы террористического характера. На утро пятницу назначено заседание Совета обороны и национальной безопасности страны.

Как сообщили в МВД Франции, автомобиль с нападавшим остановился у полицейского автобуса около 21 часа по местному времени.

Мужчина вышел из машины и открыл огонь из автоматического оружия. По словам очевидцев, он был вооружен автоматом Калашникова.

После убийства полицейского нападавший попытался сбежать, стреляя в других полицейских - двое из них были ранены. Сообщается также о ранении случайного прохожего.

Мужчина был застрелен ответным огнем.

Все люди, находившиеся на Елисейских полях, были эвакуированы, полиция оцепила район. Перед этим многие посетители кафе и магазинов на Елисейских полях оказались заблокированы в помещениях - на улицу их не выпускали.

Как передает из Парижа корреспондент Би-би-си Хью Скофилд, Елисейские поля считались одной из главных мишеней потенциальных террористов, поскольку это одна из самых популярных улиц Парижа - каждый вечер ее заполняют сотни туристов.

В воскресенье во Франции состоится первый тур президентских выборов, и в момент нападения на Елисейских полях все 11 кандидатов участвовали в специальной предвыборной передаче и выступали с последними телеобращениями к избирателям.

Все они выразили солидарность с пострадавшими.

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и кандидат от правой партии "Республиканцы" Франсуа Фийон объявили, что отменяют запланированные на пятницу встречи с избирателями.

Исламистская угроза была одной из главных тем предвыборной кампании. Согласно данным агентства Франс пресс, с 2015 года жертвами джихадистов во Франции стали 238 человек.