Центр стратегических инициатив имеет смелые программы в областях туризма, образования и прочее

Центр стратегических инициатив был основан не для замены или восполнения функций какого-либо органа, а для помощи и поддержки реформ и более быстрого осуществления программ по сотрудничеству государства с частным сектором.

Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал исполнительный директор Центра стратегических инициатив, советник премьер-министра Армении Александр Хачатурян.

-Г-н Хачатурян, известно, что Центр стратегических инициатив работает в направлении разработки новых программ по экономическому развитию. Можете ли представить некоторые из них?

Есть важный нюанс: наш Центр не всегда разрабатывает программы, он помогает правительству в разработке и осуществлении программ по экономическому развитию. Центр стратегических инициатив – вспомогательная платгорма, это важно подчеркн уть, поскольку в последнее время начали звучать мнения, будто Центр стратегических инициатив – структура, подменяющее министерство. Это не так, мы н икого на подменяем, мы пришли дополнить, поддержать скорое исполнение программ и обеспечить более эффективное сотрудничество государства с частным сектором.

Мы работаем по разным программам. Первая – разработка стратегии национальной оцифровки. Это относится ко всем отраслям, которые возможно дигитализировать. Это очень важно, так как это позволит определить наши отличия от других стран, с учетом нашей географии, ресурсов человеческого капитала и определить наши приоритеты.

Ведется работа с КГД, мы предлагаем различные изменения. Некоторые реформы в КГД были предложены нами.

По части инвестиционных программ мы собрали около 80 проектов. Сейчас наша команда изучает их. Мы хотим сна чала дать им оценку, определить, насколько это готовые программы, не нужна ли дополнительная информация. Мы изучаем также платформу investmentprojects.am.

-Насколько осуществимы эти инвестиционные программы?

- Проблемы в том, что инвестиции не могут быть быстрыми: если человек вкладывает собственные деньги, он должен обдумать и оценить прибыльность программы, дла этого инвестору нужны информация, анализ, и мы ведем работу в этом направлении.

Могу сказать, что наблюдается довольно большой интерес. Инвесторы интересуются программами, ведут переговоры. Сделаем все, чтобы к концу 2017 года получить 2-3 крупные инвестиции.

-Какую работу в области турима ведет Центр стратегических инициатив?

-В области туризма Центр стратегических инициатив работает с Госкомкитетом по туризму Министерства экономического развития и инвестиций. Наша цель – в определенной степени пересмотреть представленность Армении на международных выставках, наша команда работает над этим. Армения должна быть представлена – со всеми привлекательными ее сторонами, затем мы сможем представить предложения туроператорам.

Затем – мы работаем над внедрением Спутникового туристического счета (Tourism Satellite Account), уже привлекли к этому делу специалистов. Для верного таргетирования маркетинговой политики в области туризма нужна информация. Мы знаем, что Армению посещает около 1 млн 200 тысяч туристов, каждый турист тратит на визит около 800-1000 долларов. Вопрос – где он тратит эти деньги, что его интересует в Армении, в какой гостинице он живет и пр. Например, может выасниться, что ему не понравилась какая-то дорога, или что 80% заинтересованы религиозным туризмом, и мы учтем всю эту информацию.

-Какие отрасли, по вашему, имеют в Армении потенциал для обеспечения экономического роста и почему?

-Пока мы сконцентрировались на нескольких отраслях – ИТ, туризм, сельское хозяйство, переработйа сельхозпродукции, образование, система общественного управления, налоговое и таможенное управление, однако это не означает, что другие направления не имеют потенциала.

Мы приняли за основу несколько идей. В Армении есть проблема эффективности. Около 50% населения имеет высшее образование, что довольно высокий показатель. Среди постсоветских стран нас опережает только РФ, однако наш ВВП на низком уровне, производительность труда низкая. Надо найти такие направления, которые обеспечат высокую производительность труда и экономический рост. Эти отрасли должны быть экспортоориентированными. Армения – маленькая страна, ранотая только на внутренний рынок, не можешь расти.

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Интервью – Карена Хачатряна