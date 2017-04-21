Девять стран Латинской Америки осудили столкновения в Венесуэле

Правительства девяти стран Латинской Америки осудили новые столкновения между протестующими и полицией Венесуэлы и призвали власти республики принять меры для предотвращения насилия. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в совместном заявлении МИД этих государств, которое было распространено министерством иностранных дел и по делам религий Аргентины.

"Правительства Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Парагвая, Перу и Уругвая категорически осуждают насилие, которое было развязано в Венесуэле, а также сожалеют, что не были услышаны призывы международного сообщества к тому, чтобы заявленные манифестации в этой стране прошли в спокойной обстановке и без насилия," - говорится в сообщении.

В Каракасе и других регионах Венесуэлы состоялись массовые демонстрации сторонников и противников исполнительной власти. В результате столкновений погибли три человека, в том числе сотрудник Национальной гвардии. В четверг сторонники оппозиции вновь вышли на улицы. По данным оппозиции, в ходе последних протестов пострадали не менее 223 человек, за два дня были задержаны 585 манифестантов.