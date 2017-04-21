Армения продолжает оставаться поборницей мира: министр обороны Армении Виген Саргсян

Армения продолжает оставаться поборницей мира и уверена, что в регионе не может быть другого будущего. Как передает «Арменпресс», об этом 21-го апреля в беседе с журналистами сказал министр обороны Армении Виген Саргсян, откликнувшись на замечание о том, что после того, как он представил программы «Честь имею» и «Я есмь», в обществе возникла обеспокоенность тем, что Армения отказалась от мирных планов и ведет общество к милитаризации.

«Армения ниогда не отказывлась от мира, Армения продолжает оставаться поборницей мира и уверена, что в регионе не может быть другого будущего. Однако, несмотря ни на что, мы должны предпринимать шаги по повышению нашей безопасности. Мы обязаны сделать все, чтобы наша безопасность была на высоком уровне»,- сказал министр обороны Армении Виген Саргсян.

По его словам, предложенные им программы не предполагают милитаризации общества, они не предполагают увеличения числа военнослужащих: служба будет не обязательной, а добровольной.