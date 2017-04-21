Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с аппаратом Министерства здравоохранения Армении реформы в отрасли
Премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил Министерство здравоохранения Армении, где обсудил с аппаратом Министерства здравоохранения Армении реформы в отрасли. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.
Ему представили работу, проведенную в целях улучшения финансирования здравоохранения в Армении и укрепления финансовой дисциплины.
Были пересмотрены цены на лечение и обследование в рамках госзаказа, были представлены финансовые отчеты медучреждений, работающих по госзаказу и прочая документация.
Было доложено также о структурных изменениях и реформах в области здравоохранения в Армении.
Подводя итоги совещания, глава правительства сказал, что реформы идут верной дорогой и призвал ускорить их темпы.