Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с аппаратом Министерства здравоохранения Армении реформы в отрасли

Премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил Министерство здравоохранения Армении, где обсудил с аппаратом Министерства здравоохранения Армении реформы в отрасли. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Ему представили работу, проведенную в целях улучшения финансирования здравоохранения в Армении и укрепления финансовой дисциплины.

Были пересмотрены цены на лечение и обследование в рамках госзаказа, были представлены финансовые отчеты медучреждений, работающих по госзаказу и прочая документация.

Было доложено также о структурных изменениях и реформах в области здравоохранения в Армении.

Подводя итоги совещания, глава правительства сказал, что реформы идут верной дорогой и призвал ускорить их темпы.