Виген Саргсян и дальше хочет работать в качестве министра обороны Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами он сказал 21-го апреля, выразив надежду, что ему будет представлена такая возможность.

«Я хочу продолжить служение родине в качестве министра обороны Армении, о чем я неоднократно говорил, надеюсь, что мне будет представлена такая возможность»,- сказал он.

По его словам, в этом случае он будет одним из счастливейших людей.

2-го апреля в Армении прошли парламентские выборы, в день первого заседания нового НС Армении правительство подаст в отставку, будет сформировано новое правительство.