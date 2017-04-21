В Ереване за 7-13-е апреля родились 387 младенцев

С 7-го по 13-е апреля в поликлиники и амбулатории Еревана обратились 40205 граждан. Как сообщили «Арменпресс» из управления по информации и связям с общественностью мэрии Еревана, за 7-13-е апреля в Ереване родились 387 младенцев – 215 мальчиков и 172 девочки.