Армянские самбисты завоевали еще 7 медалей на чемпионате Европы

В столице Чехии Праге 19 апреля стартовал чемпионат Европы по самбо среди юношей, девушек и юниоров. Во второй день соревнований армянские самбисты завоевали еше 7 медалей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, Григор Саакян стал чемпионом Европы в весовой категории 90 кг.

Серебряные медали завоевали Карен Ованнисян (81 кг, 18 лет) и Анна Мкртчян (+ 80кг, до 20 лет) Бронзовые медали завоевали Гаспар Айрапетян (52 кг, до 18лет), Сергей Погосян (65 кг, до 18лет), Ани Тер-Арутюнян (44 кг, до 18лет), Артур Манукян (52 кг, до 20лет). По итогам 2 дней армянские самбисты завоевали 12 медалей.