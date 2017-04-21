Элина Даниелян поднялась на 6-е место на личном чемпионате Европы по шахматам среди женщин

В Риге 20 апреля был сыгран девятый тур личного чемпионата Европы по шахматам среди женщин (144 участницы, 11 туров). Армению представляют члены национальной женской сборной Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Лилит Галоян и Мария Геворгян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, в девятом туре Элина Даниелян одержала победу, и, набрав 6.5 баллов, занимает 6-е место на личном чемпионате Европы по шахматам среди женщин.

Лилит Мкртчян одержала победу, с 5.5 баллами она занимет 42-е место; Лилит Галоян сыграла вничью, она на 65-м месте, Мария Геворгян - на 74-м.

По итогам первенства континента 14 лучших шахматисток получат путевки на женский чемпионат мира.