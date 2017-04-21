Премьер Франции: инцидент в Париже не помешает проведению выборов президента

Нападение на полицейских на Елисейских полях в Париже, совершенное в четверг, не помешает проведению выборов президента Франции, первый тур которых состоится 23 апреля. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил премьер-министр страны Бернар Казнёв, информирует агентство Reuters.

"Уровень террористической опасности во Франции в настоящее время необычайно высок. На нынешнем заседании Совета обороны, прошедшего под председательством президента Франсуа Олланда, была проанализирована система мер, принимаемых в преддверии президентских выборов. Выделяется более 50 тыс. полицейских и жандармов, также будут действовать 7 тыс. военных в рамках операции по патрулированию "Сантинель", - сказал министр.

По его словам, правительство и силы безопасности полностью мобилизованы и готовы к дню голосования. В дополнении к 50 тыс. полицейских, которые будут обеспечивать безопасность, в состояние повышенной готовности приведены все элитные подразделения сил безопасности страны. Правительство полностью мобилизовано, заверил министр. "Ничто не должно помешать основополагающему демократическому процессу в нашей стране", - сказал он, призвав "не поддаваться страху, угрозам и манипуляциям, которые только на руку врагу".

"Разведслужбы, ведущие неустанную работу, проводят различного рода расследования и операции, которые уже позволили на днях предотвратить теракт, арестовав подозрительных лиц в Марселе", - напомнил премьер. "Все силы правительства мобилизованы на обеспечение безопасности страны", - заверил Казнёв.

"Варварство и трусость нанесли вчера удар по Парижу, подобно тому, как это уже недавно произошло в Берлине, Стокгольме и Лондоне. Всей Европе угрожает беспрецедентная террористическая опасность, по той причине, что она является воплощением идеалов мира", - заявил французский премьер. Он подчеркнул при этом, что "наилучшего уровня безопасности возможно добиться именно совместными действиями всех стран".

В ходе перестрелки в центре Парижа в четверг вечером погиб один полицейский, двое получили ранения. Стрелок был ликвидирован. Президент Франции Франсуа Олланд по итогам срочного совещания в Елисейском дворце сообщил, что следствие рассматривает версию о теракте. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая







