В Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии

В Лондоне объявили шорт-лист Международной Букеровской премии (Man Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке. В него вошли шесть авторов из "длинного списка", в котором были имена 13 писателей из 11 стран мира, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Жюри конкурса определило шесть претендентов на победу - это писатели Матиас Энар из Франции, Давид Гроссман и Амос Оз из Израиля, Рой Якобсен из Норвегии, Дорти Норс из Дании и Саманта Швеблин из Аргентины.

В отличие от Букеровской премии, основанной в 1969 году и ежегодно присуждаемой писателям стран бывшего Британского Содружества, Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присваивают за достижения в области литературы ежегодно. Победителем может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский. Денежный приз премии составляет £60 тыс. ($77 тыс.), который писатель-победитель разделит с переводчиком.