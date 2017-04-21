Самвел Бабаян останется под арестом, Апелляционный суд отклонил ходатайство

Апелляционный суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении бывшего министра обороны НКР Самвела Бабаяна. Самвел Бабаян останется под арестом. Как передает «Арменпресс», решение было оглашено утром 21-го апреля.

Его адвокат Аветис Калашян сказал в беседе с журналистами, что опротестурт это решение суда. «Получу решение в письменной форме, изучу основания, затем составлю мнение. Это было ожидаемое решение. Буду протетсовать в Кассационный суд, если и там отклонят – обращусь в ЕСПЧ»,- сказал он.

Самвел Бабаян на оглашении решения не присутствовал.

Самвел Бабаян обвиняется по двум статьям УК: по признакам ч.2 ст. 235 и ч.2 ст. 235.1. По ч.2 ст. 235 предусмотрено: незаконное приобретение, реализация, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия /кроме нарезного и его патронов/, боеприпасов, взрывчатых веществ, которое осуществлено группой лиц по предварительному сговору. Карается лишением свободы от 2 до 6 лет.

По ч.2 ст. 235.1.предусмотрено: контрабанда взрывчатых, отравляющих, радиоактивных материалов, ядерных материалов, оружия или его составляющих боеприпасов, взрывчатых веществ, оружия массового поражения, иных боеприпасов, средств перевозки военной техники или иных материалов для создания ракетных комплексов, иного ядерного, химического или биологического оружия массового поражения, которое осуществлено группой лиц по предварительному сговору. Карается лишением свободы от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.

22 марта Бабаян был арестован в рамках дела о попытке перевозки контрабандным путем зенитно-ракетного комплекса «Игла» из Грузии.

В рамках дела задержаны три человека, в том числе Самвел Бабаян. В рамках дела установлено, что совершившие перевозку комплекса лица действовали по предварительному согласию с Бабаяном и по его заказу.

Отмечается также, что обнаруженный зенитно-ракетный комплекс «Игла» годен к применению и является вооружением. Ведется расследование по выяснению целей приобретения комплекса, а также источников финансирования.