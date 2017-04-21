СПЕЦПРОЕКТЫ. Ваче Геворкян: “Я люблю свою землю…”

Житель села Атис Котайкской области Армении фермер Ваче Геворкян является одним из тех людей, которые предпочитают зарабатывать свой хлеб насущный на родине, не пускаясь в долгий путь в поисках заработка. Он с гордостью говорит, что привязан, а вернее, прирос к родной земле, без которой не представляет своей жизни.

Родом он из Баязета. Из расположенного в Западной Армении города его предки эммигрировали в Восточную Армению еще в 19 веке. Уже несколько поколений семьи Геворкянов живут на своей исторической родине. На сегодня Ваче Геворкян является одним из самых успешных фермеров села Атис, и всего этого он добился благодаря поддержке своих сыновей.

- Все началось в декабре 1999 года, когда я впервые взял кредит в размере 300 долларов в АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНКЕ. Я потратил эту сумму на сельскохозяйственные нужды, купил корову, корм… Сегодня у меня 50 коров, не говоря об овцах, курах, индейках. Вопрос реализации продукции уже решен, - рассказал Ваче Геворкян.

Ваче с сожалением отметил, что в селе осталось очень мало молодежи. Многие уехали “в поисках легкой жизни”. Желанием же большинства жителей Атиса является удержать молодежь в селе – по примеру добившегося успеха в ведении хозяйства в родном селе Ваче Геворкяна.

- Есть ли другие работники на Вашей ферме, помимо членов семьи?

- Кроме членов нашей семьи, у нас работают пастух и доярка. Основную силу составляет наша семья. Моя супруга ухаживает за скотом, в 04:30 часов утра она уже на ногах.

- Вы занимаетесь только скотоводством?

- Нет, у нас есть земельный участок площадью 20 гектаров, на котором мы сеем пшеницу, а также луга, предназначенные для корма скота.

Ваче отметил, что в этот сезон его сыновья работают от рассвета и до самого захода солнца. Меня заинтересовало, на самом ли деле в их жизни все так гладко, не было ли трудностей на этом пути.

- Разумеется, не все было так гладко, как может показаться на первый взгляд. Однако работающий на земле человек должен любить эту землю, вкладывать душу в свою работу, а также быть готовым бороться с капризами природы. И не только природы. Трудности были, однако мы преодолели их благодаря преданности и трудолюбию. Я люблю свою землю, земледелец должен быть добрым, терпеливым, стойким, не боящимся трудностей человеком. Таков “крест” земледельца, который мы пытаемся нести с честью. Единственное мое желание - чтобы мои сыновья также остались жить в Атисе и множили наши возможности, используя все свои силы и энергию во благо нашей родины.

Левон Азроян.